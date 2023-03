Questo gadget Xiaomi YouPin è perfetto per tirare a lucido le vostre sneakers

È arrivato il momento di uscire ma le vostre scarpe preferite hanno bisogno di una “rinfrescata”? Niente paura perché anche in questo caso Xiaomi YouPin ha l'accessorio adatto all'occasione: il pulisci scarpe elettrico è l'ideale per tirare a lucido le sneakers, sia che si tratti di una pulizia approfondita che di una più rapida.

Xiaomi YouPin: sneakers splendenti con questo utilissimo pulisci scarpe elettrico

Il nuovo pulisci scarpe elettrico di Xiaomi YouPin – la piattaforma di crowdfunding della casa cinese – è un dispositivo utile da avere sia in casa che in viaggio. Si tratta di un accessorio dotato di una testina con doppia spazzola: quella più ampia è dotata di setole morbide ed è perfetta per pulire la superficie della scarpa; la spazzola più piccola, invece, è pensata per rimuovere lo sporco dall'intersuola.

Il gadget è alimentato da una batteria ricaricabile; frontalmente è presente un tasto di accensione e vari indicatori. La testina è rimovibile e può essere sostituita con una nuova (una volta consumate le setole).

Il nuovo pulisci scarpe elettrico di Xiaomi YouPin è l'ideale per mettere a nuovo le vostre sneakers preferisce: il gadget è in offerta lampo su AliExpress a 35,2€. Inoltre sono presenti anche le testine di ricambio, a 10.2€ cadauna.

