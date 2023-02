MIUI 14 Global sta arrivando: ecco quando ci sarà l’annuncio

Se siete soliti leggerci, allora saprete bene che sono oltre due mesi che vi parliamo in lungo e largo della MIUI 14, ma la verità è che Xiaomi non l'ha ancora resa ufficiale in occidente. Certo, diversi smartphone hanno già ricevuto il major update, anche in Europa e in Italia, ma manca ancora un vero e proprio annuncio da parte di Xiaomi. Sarebbe soltanto questione di tempo, visto che tale annuncio arriverà nel giro di qualche giorno.

Xiaomi 13 e 13 Pro Global saranno i primi con MIUI 14 Global: ecco la data ufficiale

È infatti notizia di dominio pubblico che al MWC 2023 di Barcellona (dove saremo presenti, perciò continuate a seguirci) avrà luogo la presentazione di Xiaomi 13 e 13 Pro, che saranno così resi disponibili anche alla platea italiana (ma occhio ai prezzi). Ad accompagnarli non ci sarà soltanto il “nuovo” modello economico Xiaomi 13 Lite ma anche la nuova versione del software, visto che la serie 13 sarà basata proprio su MIUI 14 Global. Appuntamento quindi al 26 febbraio, il giorno in cui avrà luogo la presentazione della nuova versione della MIUI anche per noi utenti occidentali; un annuncio che sarà importante non tanto per le novità, che già conosciamo, quanto per la roadmap ufficiale che ci svelerà quali smartphone si aggiorneranno e quando.

