OnePlus 11 Concept svelato: sarà il primo con raffreddamento a liquido

Dopo il Concept One del CES 2020 e l'8T Concept, a breve conosceremo OnePlus 11 Concept, l'ennesima dimostrazione delle capacità tecnologiche del produttore. Manca ancora un annuncio esaustivo, ma grazie al video teaser ufficiale possiamo già farci un'idea su quale sarà la grande novità a cui OnePlus ha lavorato dietro le quinte.

La peculiarità di OnePlus 11 Concept svelata nel video teaser ufficiale

Fra immagini e video, possiamo ammirare un OnePlus 11 Concept che riprende le linee del modello standard, in particolare il modulo fotografico rotondo posto sul retro. La novità sta tutta nelle strisce di luci blu che attraversano l'intera scocca, che inizialmente pensavo potessero trattarsi di un sistema di illuminazione LED RGB in stile Nothing Phone (1). Ma la domanda che mi sono posto è: avrebbe veramente senso realizzare un concept basato su una tecnologia non così avanguardistica?

Per aiutarci nella compresione, ecco il comunicato ufficiale:

Le immagini mostrano le scoperte ingegneristiche di OnePlus 11 Concept evidenziando le condutture blu ghiaccio che attraversano l'intero retro del telefono, quasi come se avesse una propria serie di vasi sanguigni. Le condutture di OnePlus 11 Concept sono alloggiate all'interno di un audace e futuristico design unibody in vetro ispirato alla calma quiete e alla vasta potenza di un lago glaciale.

Possiamo farci un'idea più precisa grazie al video teaser, in cui vengono mostrati altri indizi, fra cui un chip a pieno regime che scalda al punto da fare “sudare” lo smartphone. Ecco, quindi, che OnePlus 11 Concept potrebbe diventare il primo smartphone della storia ad avere un vero sistema di raffreddamento a liquido. Negli ultimi anni, molti smartphone hanno integrato un sistema di raffreddamento con camera di vapore, cioè una heatpipe in rame dove minuscole gocce d'acqua passano da liquidi a gassoso e viceversa per dissipare il calore. Ci sono poi smartphone da gaming persino dotati di ventola di raffreddamento, ma nessuno si è mai spinto oltre nell'usare un sistema a liquido come troviamo sui PC da gaming.

È ancora presto per dirlo, ma le immagini sembrerebbero rivelare uno smartphone le cui “condutture blu ghiaccio” sono poste sotto a una scocca in vetro trasparente che lascia intravedere questi “vasi sanguigni“. Non resta che attendere il MWC 2023 di Barcellona, a cui parteciperemo per portarvi la nostra testimonianza dell'innovativo concept firmato OnePlus.

