Xiaomi 13 e 13 Pro: i prezzi in Europa saranno molto salati

Aggiornamento 17/02: arrivano nuove informazioni sul prezzo di Xiaomi 13 in Europa, le trovate all'interno dell'articolo.

In queste ore, un noto insider ha pubblicato sui social quello che sarebbe il prezzo delle versioni Global di Xiaomi 13 e 13 Pro, in particolar modo quelli che probabilmente vedremo in Europa. Il leaker indica anche la possibile data di uscita, nella prima settimana di marzo 2023, ma la vera notizia riguarda il forte aumento dei prezzi previsti per entrambi gli smartphone.

Xiaomi 13 e 13 Pro: prime indiscrezioni sul prezzo in aumento per l'Europa

Secondo l'insider, Xiaomi 13 sarà disponibile nelle colorazioni Black, Green e White ad un prezzo di 999€, mentre per Xiaomi 13 Pro il prezzo di lancio sarà di 1.299€ nelle due colorazioni Black e White. Si avrebbe così un rincaro non di poco conto, seppur Xiaomi avrebbe apparentemente deciso di eliminare le varianti da 128 GB. Se si considera che Xiaomi 12 e 12 Pro vennero lanciati in Europa al costo di 899,90€ e 1.199,90€ per le versioni da 256 GB, ciò significherebbe un rincaro di 100€ per entrambi (o di 200€ se si volesse considerare il taglio da 128 GB). Fra l'altro, l'aumento dei prezzi toccherebbe anche il modello più economico Xiaomi 13 Lite.

PRICE REVEAL PREMIERE



Refs. and Official Pricing for Xiaomi 13 and 13 Pro in France 🇫🇷



🔹Xiaomi 13 256GB Black/Green/White: 999€

🔹Xiaomi 13 Pro 256GB Black/White: 1299€



⌛️Available from March 8th, 2023

Preorder period: TBD – March 7th, 2023 pic.twitter.com/fcNcqYYs3r — billbil-kun (@billbil_kun) January 31, 2023

A conferma della fuga di notizia c'è anche il noto insider Roland Quandt, con tanto di pagina mandata online per errore prima del previsto, prontamente rimossa ma rimasta in archivio nella cache di Google.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

I leak indicano come possibile data di lancio il prossimo 8 marzo 2023, con i preordini che potrebbero iniziare poco dopo la presentazione al MWC 2023 di Barcellona. Non ci resta che attendere quindi notizie ufficiali da Xiaomi per scoprire tutti i dettagli su prezzo e data di uscita.

