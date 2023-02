Xiaomi 13 Ultra: prima foto dal vivo del futuro camera phone

Nonostante il debutto Global della serie 13 sia ormai dietro l'angolo, l'attenzione è puntata in gran parte verso Xiaomi 13 Ultra. Per il prossimo super flagship della gamma il lancio è previsto anche in occidente (a detta di Lei Jun) e ora sono emerse in rete le prime immagini dello smartphone, fra foto dal vivo e bozzetti che ci permettono di dare un primo sguardo al suo possibile design.

Foto e immagini ci svelano Xiaomi 13 Ultra: è questo il suo design?

In queste ore sta circolando su Weibo una foto che ritrarrebbe proprio Xiaomi 13 Ultra, mostrandoci un look inedito ma comunque attinente: visto lo stile particolare del precedente Xiaomi 12S Ultra, era impossibile non aspettarsi un design simile ed in linea con l'attuale super flagship. La scocca sembra mantenere l'utilizzo di un materiale tecnicamente meno nobile rispetto al classico vetro, con una plastica che riprende la texture ruvida delle fotocamera, che potrebbe migliorarne il grip. Rimane il ben vistoso modulo fotografico posto al centro di una sezione superiore che sembra collegarsi diversamente al resto della scocca, con una lavorazione più omogenea e che elimina lo stacco netto fra scocca e fotocamera che c'è invece su 12S Ultra.

All'interno del modulo, poi, vediamo quelli che sembrano essere quattro sensori fotografici, assieme a un doppio flash LED e la scritta che conferma la partnership con Leica. Tutti elementi che ritroviamo anche nel bozzetto comparso prima della foto trapelata, confermando quindi il cambio di design per Xiaomi 13 Ultra. Nel frattempo, se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento in cui abbiamo raccolto leak e conferme sul prossimo super flagship Xiaomi.

