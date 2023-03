Huawei FreeBuds Pro 2+ ufficiali: premium, eleganti e con nuove funzioni!

Durante il mega evento tenutosi in Cina, il colosso tech asiatico ha presentato le sue ultime novità. Tra queste non potevano mancare i nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds Pro 2+, versione rinnovata delle TWS premium del brand che salgono di livello con uno stile ancora più elegante e nuove funzioni: ecco tutto quello che c'è da sapere su design, specifiche, feature, prezzo e uscita sul mercato.

Huawei FreeBuds Pro 2+: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi auricolari true wireless premium

Design e caratteristiche

Avvistati già in precedenza tramite vari leak, la nuova incarnazione degli auricolari premium di Huawei guadagnano nuove funzionalità dedicate alla salute e al fitness. Le Huawei FreeBuds Pro 2+ presentano il medesimo stile della versione standard, con uno stelo squadrato (marchio di fabbrica della gamma Pro); in questo caso è presente una colorazione bianca con finiture dorate, che contribuisce a rendere ancora più stiloso il look delle cuffiette.

In merito alle nuove funzioni, gli auricolari true wireless premium guardano in monitoraggio dell'attività cardiaca dual band (con luce verde e infrarossi) e la misurazione delle temperatura corporea 3D. In questo modo è possibile tenere sotto controllo questi due parametri in tempo reale; inoltre chi non utilizza smartwatch può comunque registrare i valori dedicati alla salute.

Le TWS sono dotate dell'algoritmo TruSeen, solitamente dedicato proprio agli smartwatch, in grado di misurare la frequenza cardiaca con la massima precisione.

Il resto delle caratteristiche ricalca quanto visto con la versione Pro 2: presente all'appello l'Audio Spaziale HD, insieme alla riduzione dinamica intelligente del rumore (ANC fino a 47 dB)e alla partnership con il team francese Devialet. Gli auricolari sono dotati di driver da 11 mm e supportano

Non manca poi la resistenza agli schizzi con certificazione IP54, insieme ai controlli touch (sia con tocchi che swipe per gestire il volume). L'autonomia è affidata a batterie da 55 mAh (cuffie) e 580 mAh (custodia): è possibile beneficiare di 5,8 ore di musica senza ANC, che salgono a 27 ore sfruttando anche il case.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo dei nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds Pro 2+ è di circa 202€ al cambio attuale, ossia 1.499 yuan. Le TWS sono state presentate di recente in Cina, insieme alle FreeBuds 5, la serie P60 e il pieghevole Mate X3, insieme a Watch Ultimate e TalkBand B7.

