Huawei FreeBuds 5 ufficiali con un design nuovo di zecca e caratteristiche top

Il mega evento di marzo targato Huawei ha visto protagonisti i nuovissimi top di gamma del colosso tech cinese ma le novità non si limitano agli smartphone. Gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 5 sono ufficiali in Cina e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli sul design (nuovo di zecca), le specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità in patria.

Huawei FreeBuds 5 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi auricolari true wireless

Design e caratteristiche

I nuovi auricolari del brand cinese sono stati anticipati in precedenza da alcuni teaser e da immagini leak. Siamo arrivati al lancio già preparati ma se per voi è la prima volta che avete a che fare con le Huawei FreeBuds 5 potreste rimanere di stucco. Le ultime TWS della compagnia cambiano completamente stile e si fanno più audaci.

La custodia di ricarica è un ciottolo dalla forma ovale e facile da impugnare ma la vera novità riguarda gli auricolari. Le FreeBuds 5 arrivano con un look tutto nuovo, con uno stelo che potremmo definire “a goccia”. La vestibilità rimane semi in-ear mentre lo stile rinnovato dovrebbe essere particolarmente adatto alla forma dell'orecchio.

I controlli touch sono integrati nella goccia e oltre ai classici tap per cambiare traccia, mettere in paura e richiamare l'assistente vocale, è anche possibile efferate degli swipe per regolare il volume.

Ciascun auricolare racchiude un driver da 11 mm, è presente la cancellazione attiva del rumore ANC e non manca nemmeno la certificazione IP54 (contro schizzi e polvere), né il Bluetooth 5.2. Completano il quadro il supporto Hi-Res e LDAC, insieme all'audio spaziale Vivid.

La batteria della custodia è da 505 mAh mentre quella delle cuffiette è da 42 mAh; il tutto si traduce in un'autonomia di 5 ore (senza ANC) oppure fino a 30 ore utilizzando anche il case. La ricarica avviene tramite Type-C oppure connettività wireless.

Gli auricolari sono disponibili nelle colorazioni Frost Silver, Creamic White e Coral Orange.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 5 saranno in vendita in Cina dal 7 aprile, al prezzo di circa 121€ al cambio attuale (ossia 899 yuan). Il debutto fuori dalla Cina è previsto nel corso dei prossimi mesi e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli del caso.

Oltre alle nuove TWS, l'evento del 23 marzo ha portato anche gli ultimi Huawei P60 e Mate X3, insieme all'indossabile Watch Ultimate.

