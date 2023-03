Huawei FreeBuds 5: i nuovi auricolari avranno un look mai visto prima

Aspettando il lancio dei nuovi dispositivi top di gamma del colosso tech cinese, ecco che arriva anche l'annuncio di un'ennesima novità. L'azienda ha svelato la data di presentazione delle prossime Huawei FreeBuds 5, anticipando anche quello che sarà il design: le prime immagini mostrano uno stile inedito e ancora una volta Huawei punta su uno stile differente rispetto a quello della massa.

Huawei FreeBuds 5: i nuovi auricolari Bluetooth hanno una data di presentazione (e un look nuovo di zecca)

Già con le FreeBuds Pro, Huawei a dimostrato di saperci fare sia in fatto di potenza e funzionalità che di stile. Ora la casa cinese ci riprova con le Huawei FreeBuds 5: la data di presentazione è fissata per il 23 marzo (insieme a Mate X3 e P60) mentre il primo teaser anticipa delle TWS caratterizzate da uno stelo con la parte terminale a goccia.

Ovviamente non mancano anche delle immagini dal vivo, in questo caso leak. Gli scatti mostrano il look dei nuovi auricolari true wireless del brand. Le cuffiette hanno un'indossabilità semi in-ear e un design molto diverso rispetto a quello delle precedenti FreeBuds 5i.

Al momento mancano ancora dettagli su specifiche e caratteristiche ma è probabile che arrivino novità nel corso delle prossime ore.

