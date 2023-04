Un malware colpisce il Google Play Store: disinstallate subito queste app

McAfee ha svelato che un malware, dal nome Goldoson, è riuscito ad infilarsi tra le linee del Google Play Store infettando 60 app che complessivamente sono riuscite ad ottenere oltre 100 milioni di download. Il malware sembrerebbe essere riuscito a rubare dati come la localizzazione GPS dei dispositivi, la lista delle app installate e gli accessori bluetooth collegati.

60 app colpite da un malware: disinstallate subito!

Google sembrerebbe non essersi accorta di nulla, così come gli sviluppatori delle app che si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in questa spiacevole situazione. Molte applicazioni sono state aggiornate e ripulite, mentre altre presentano ancora traccia dell'infezione del malware. Il consiglio, quindi, è quello di disinstallare le app coinvolte e provare a ripulire il proprio smartphone. Una volta che le app saranno tornate sicure sarà possibile installarle di nuovo senza problemi.

Attualmente non è ancora disponibile una spiegazione su come si sia verificato l'attacco e come nessuno (tra Google e sviluppatori) sia sia accorto di quello che stava accadendo. Quella che trovate qui sotto è la lista completa delle app infettate dal malware Goldoson che andrebbero immediatamente disinstallate.

L.POINT with L.PAY

Swipe Brick Breaker

Money Manager Expense & Budget

TMAP

Lotte Cinema

Genie Music

Cultureland version 2

GOM Player

Megabox

LIVE Score Real-Time score

Pikicast

Compass 9: Smart Compass

GOM Audio – Music, Sync lyrics

TV – All About Video

Guninday

Item mania

LOTTE WORLD Magicpass

Bounce Brick Breaker

InfiniteSlice Infinite Slice

Norae bang

SomNote – Beautiful note app

Korea Subway Info: Metroid

GoodTVBible

Happy Mobile Happy Screen

UBhind: Mobile Tracker Manager

Mafu Driving Free

Girl singer WorldCup

FSP Mobile

Audio Recorder 100K+ Removed**

Catmera

Cultureland Plus

Simple Air

Lotteworld Seoul Sky

Snake Ball Lover

Play Geto

Memory Memo

PB Stream

Money Manager (Remove Ads)

Inssaticon – Cute Emoticons

ECloud

SCinema

Ticket Office

Lotteworld Aquarium

Lotteworld Water Park

T map for KT, LGU+

Random number

AOG Loader

GOM Audio Plus – Music, Sync

Swipe Brick Breaker 2

Safe Home

Chuncheon

Fantaholic

Cinecube

TNT

Bestcare Health

InfinitySolitaire

New Safe

Cashnote

TDI News

Eyesting

TingSearch

Krieshachu Fantastic

Yeonhagoogokka

