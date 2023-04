Huawei Band 8 ufficiale: più affidabile e dal nuovo look

Oltre ai nuovi smartphone della serie Nova e 11 e alle cuffie FreeBuds 5, la Huawei Band 8 rappresenta l'ultimo sforzo della compagnia cinese nel mercato delle smartband. Nonostante il settore sia da tempo in crisi, Huawei ha presentato un nuovo modello che rifinisce quanto fatto con i modelli precedenti, cambiandone il design e migliorandosi nelle specifiche tecniche.

Huawei Band 8: la nuova smartband si rinnova nell'estetica e nelle funzionalità

Rispetto alla 7° generazione, Huawei Band 8 si rifà all'ultima generazione telefonica, cioè adottando un look squadrato dalle linee più spigolose, nelle quattro colorazioni Emerald, Sakura Powder, Magic Night Black e Vibrant Orange. Utilizza un full screen OLED 2.5D nuovamente da 1,47″ con densità di 282 PPI (194 x 368 pixel) ma con uno spessore che scende da 9,99 a 8,99 mm per 14 grammi di peso; i cinturini a sgancio rapido permettono di essere intercambiabili, in sinergia con le oltre 10.000 watchfaces, e non manca la certificazione 5ATM.

La sensoristica comprende un sensore inerziale a 6 assi (con accelerometro e giroscopio) e un cardiofrequenzimetro dà vita a tutta una serie di funzionalità salutistiche; gli algoritmi migliorati fanno sì che TruSleep 3.0 monitori meglio il sonno e TruSeen 5.0 funzionalità cardiache e saturazione d'ossigeno nel sangue Spo2, mentre TruSport offre 100 modalità sportive con riconoscimento automatico per alcune. La ricarica magnetica 5W le permette di raggiungere la carica completa in 45 minuti e offrire un'autonomia fino a 14 giorni d'uso, e la connettività include Bluetooth 5.0 con BLE, NFC, Wi-Fi.

Huawei Band 8 viene lanciata in Cina al prezzo di 269 CNY (35€), salendo a 309 CNY (40€) per quella dotata di NFC; c'è anche una versione Vitality Orange a 279/319 CNY (37/42€).

