Non solo smartphone: MediaTek si lancia nel mondo delle auto

L'automobile del futuro potrebbe essere più simile a uno smartphone di quanto adesso si possa immaginare, e il lancio di MediaTek Dimensity Auto lo sottolinea nuovamente. Da quando le auto elettriche sono un argomento sempre più dibattuto nel mondo tecnologico, tutti i vari chipmaker di riferimento sono corsi ai ripari per non farsi scappare un'occasione così ghiotta per espandere il proprio catalogo. E dopo Qualcomm e NVIDIA, anche la taiwanese MediaTek ha deciso di fare lo stesso.

MediaTek Dimensity Auto è ufficiale: abbiamo un nuovo chipmaker nel mondo automobilistico

MediaTek Dimensity Auto diventa così la piattaforma automobilistica che l'azienda utilizzerà per fornire ai produttori di veicoli varie soluzioni, forte dell'esperienza maturata nel mercato tecnologico. La compagnia vuole offrire l'esperienza “più performante al mondo” grazie a multiprocessori AI a 3 nm dotati di acceleratori deep learning (MDLA), elaboratori di visione (MVPU) e unità di elaborazione AI (APU) anche e soprattutto per supportare i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per la guida assistita.

Non può mancare l'infotainment, con MediaTek MiraVision per schermi OLED multipli fino in 8K HDR a 120 Hz e il supporto HDR e DSP per videocamere e microfoni. Parlando di Internet of Vehicles c'è poi Dimensity Auto Connect, che mette in comunicazione veicoli e reti 5G (anche Non-Terrestrial Network e RedCap), Wi-Fi 7, Bluetooth, navigazione satellitare GNSS; funzionalità del genere permetteranno di rilevare il posizionamento del veicolo anche in tunnel e parcheggi sotterranei, per esempio. Chissà quale sarà la prima automobile con componenti MediaTek: che possa essere Geely, che giusto di recente ha acquisito Meizu? Oppure sarà Xiaomi, che si prepara a presentare la sua prima auto?

