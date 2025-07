Problemi con la batteria di Pixel 6a? In arrivo un aggiornamento obbligatorio

Google sembra avere decisamente un problema con le batterie dei suoi smartphone: dopo l’aggiornamento e il programma di sostituzione delle unità difettose di Pixel 4a, infatti, anche il più recente Pixel 6a sta riscontrando delle problematiche che richiederanno una correzione software. La compagnia di Big G, infatti, ha annunciato l’apertura del nuovo Battery Perfomance Program ed un aggiornamento che mitigherà l’usura della batteria.

Nuova gestione della batteria per Pixel 6a per limitare l’usura

Crediti: Google

A partire dall’8 luglio 2025, tutti i Google Pixel 6a riceveranno un nuovo aggiornamento di Android 16 obbligatorio che apporterà delle correzioni alla gestione della batteria del dispositivo. La compagnia non ha spiegato bene la problematica legata allo smartphone in questione, limitandosi ad annunciare il funzionamento dell’aggiornamento: dopo i primi 400 cicli di ricarica, entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione della batteria che limiterà la ricarica per evitare maggiore usura.

Per riprendere il normale funzionamento del dispositivo, tuttavia, sembrerebbe essere necessario una sostituzione della batteria con una nuova unità compatibile. Non possiamo far altro che sperare che si tratti dell’ultimo caso di problematiche con le batterie per gli smartphone Pixel di Google.