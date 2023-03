Effetto ChatGPT: Bing in forte crescita mentre Google perde punti

La scommessa di Microsoft sull'intelligenza artificiale sembra aver portato i frutti desiderati, con il motore di ricerca Bing che grazie all'integrazione con ChatGPT sta guadagnando utenti e popolarità mentre Google sembra far fatica a recuperare il terreno perso in partenza. Stando ad un nuovo report, a dare un ennesimo slancio alla popolarità di Bing sarebbe stato l'annuncio di GPT-4.

Bing guadagna terreno: quasi il 16% in più di pagine viste dal lancio di GPT-4

Come riportato da Reuters, Microsoft dal lancio della nuova versione del modello di linguaggio utilizzato da ChatGPT ha visto una crescita del 15.8% nelle pagine visitate su Bing. L'integrazione con l'intelligenza artificiale di OpenAI, continua a coinvolgere gli utenti che sembrano essere sempre più affascinati da questa nuova tecnologia. Il mese passato, Microsoft aveva inoltre annunciato il raggiungimento di 100 milioni di utenti attivi al per la prima volta.

Nello stesso periodo, Google avrebbe accusato una flessione del 1%: numeri che possono sembrare banali, ma fanno quasi scalpore se si pensa al dominio incontrastato del motore di ricerca che prima del 2023 nessuno avrebbe mai pensato potesse andare in difficolta. L'arrivo di Bard, l'intelligenza artificiale di Big G, sembra essere stato tardivo con gli utenti che giorno dopo giorno continuano a premiare la maggiore affidabilità e disponibilità di ChatGPT.

Secondo l'analista Gil Luria, anche l'1% di conversione degli utenti da Google a Bing comporta un enorme beneficio per Microsoft. Per quanto riguarda il mobile, invece, l'app di Bing ha visto un aumento dei download di ben 8 volte rispetto al passato, mentre Google ancora una volta ha accusato una flessione di circa il 2%.

Il panorama che si sta delineando vede Microsoft in netto vantaggio in questo “nuovo mondo“: sarà davvero interessante capire se Google potrà far guadagnare il terreno perso a Bard con nuove funzioni e l'integrazione nel motore di ricerca.

