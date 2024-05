Il selfie stick Xiaomi è perfetto per gli influencer: con telecomando e treppiede a soli 20€!

Da qualche anno a questa parte la moda dei selfie ha contagiato davvero tutti, portando nel mondo della tecnologia una piccola rivoluzione che ruota proprio intorno a questo particolare autoscatto. Tra smartphone interamente dedicati e accessori utili in ogni occasione, gli influencer di oggi hanno un fedele compagno da cui proprio non possono separarsi: il selfie stick. Proprio a questo riguardo, in offerta su TomTop oggi arriva lo Xiaomi Mi Zoom Selfie Stick ad un prezzo davvero eccezionale!

Xiaomi Mi Zoom Selfie Stick si estende, ha il treppiede e controlla lo scatto con il telecomando

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mi Zoom Selfie Stick è un accessorio dotato di asta telescopica in grado di raggiungere una lunghezza regolabile di 57 centimetri, in modo da raggiungere la giusta distanza per scattare il selfie perfetto. L’aggancio per lo smartphone può ruotare di 360° per trovare l’angolazione migliore per lo scatto, mentre sul dorso dell’accessorio è posizionato un telecomando (rimovibile) Bluetooth per il controllo a distanza dello smartphone.

All’estremità dell’impugnatura del selfie stick, inoltre, è incluso un treppiede che può essere aperto all’occorrenza per guadagnare maggiore stabilità durante lo scatto, posizionando l’accessorio su una superficie piana. Il telecomando è compatibile sia con iOS che con Android, ma la funzione Zoom è disponibile soltanto sugli smartphone Xiaomi con MIUI o HyperOS.

Xiaomi Mi Zoom Selfie Stick è disponibile oggi in sconto al prezzo di 20.45€ grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

