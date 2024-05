A tutto gaming con i monitor KTC, ora in super sconto: si parte da soli 109€!

Tornano le offerte sui monitor da gaming KTC, con tre occasioni imperdibili targate Geekmall: si tratta di modelli dotati di ottime caratteristiche e grazie ai nuovi Coupon i prezzi scendono a cifre super convenienti, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se stai cercano un monitor per giocare e punti al massimo risparmio allora in momento giusto è adesso!

KTC G27P6, H27V13 e H27T22 in offerta con Coupon: risparmia grazie alle occasioni di Geekmall

Crediti: KTC

I Coupon dedicati ai monitor KTC sono attivi ma hanno sicuramente una durata limitata (anche se non viene specificata): in questi casi conviene essere celeri, in modo da cogliere al volo l’occasione. Lo store Geekmall propone tre alternative, ognuna con una fascia di prezzo ben definita ed uno sconto che rendere il tutto ancora più accessibile. Il monitor da gaming KTC G27P6 è la soluzione top per i gamer più incalliti che non vogliono compromessi: si sale di prezzo (639€), ma grazie al Coupon dedicato si tratta di un minimo per questo prodotto. Il modello G27P6 monta un pannello OLED targato LG, un’unità da 27″ con risoluzione QHD, profondità colore a 10 bit, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta GTG di 0,03 ms. Inoltre sono presenti anche un paio di speaker integrati, per un’esperienza completa che non necessita di ulteriori periferiche. Il monitor è compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync mentre il supporto VESA consente anche il montaggio a parete.

KTC H27V13 rappresenta la porta di accesso per il mondo dei monitor da gaming: una soluzione completa ed economica, a soli 109€. Non fatevi ingannare dal prezzo perché si tratta di uno schermo in grado di dare grandi soddisfazioni, spendendo poco: abbiamo a che fare con un pannello da 27″ con risoluzione Full HD, refresh rate a 100 Hz e tecnologia Adaptive Sync, modalità a bassa emissione di luce blu, contrasto dinamico di 4.000:1, 106% sRGB, HDR10 e supporto VESA.

Crediti: KTC

La via di mezzo è KTC H27T22, in promozione a 219€. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un monitor da 27″ ma ritorna la risoluzione QHD, una frequenza di aggiornamento avanzata (170 Hz) e un tempo di risposta di 1 ms. Supporta lo standard di montaggio VESA, ma la vera chicca è la staffa rotante e regolabile in altezza (che permette anche un utilizzo in verticale). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le