Nothing: nuove immagini delle cuffie Particles by XO

Aggiornamento 24/03: compaiono le prime foto delle cuffie Particles by XO, le trovate nell'articolo.

Da tempo, sappiamo che il marchio Nothing arriverà anche negli USA, dopo un primo timido debutto limitato con Phone (1); tuttavia, secondo un insider, il brand farà ufficialmente capolino nel mercato statunitense con un nuovo brand e con un paio di cuffie TWS dal look decisamente accattivante. Particles by XO sarà quindi il primo sub-brand di Nothing?

Particles by XO il sub-brand di Nothing: ecco come saranno le prime cuffie TWS

Inizialmente, l'esistenza del marchio Particles by XO e il suo legame con Nothing era solo una voce di corridoio, ma il brand è stato registrato negli USA: non è chiaro se questo sia il nome completo oppure se “XO” indichi il brand e “Particles” il primo prodotto in arrivo.

Nel frattempo, in rete sono trapelate immagini di queste cuffie TWS, sia render che reali per la loro certificazione. Hanno un look completamente diverso rispetto alle Nothing Ear (1) ma lo spirito d'iniziativa c'è eccome: lo stile minimale fa pensare ad un brand indipendente e nuovo di zecca, in cerca di qualcosa di diverso da proporre (un po' come Nothing). Il nome in codice degli auricolari è B154, molto simile a quello delle Ear (2), ossia B155; inoltre, avremo sia il supporto LHDC che la cancellazione attiva del rumore.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso insider, Particles by XO sarà il sub-brand di Nothing dedicato al mercato statunitense: per ora non ci sono conferme da parte del brand di Carl Pei, pertanto restiamo in attesa di novità.

