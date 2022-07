Le Huawei FreeBuds Pro 2 debuttano su Amazon e sono già… al miglior prezzo!

A poche ore dal lancio in Italia, le Huawei FreeBuds Pro 2 debuttano anche su Amazon in offerta lancio molto interessante! I nuovi auricolari presentano un design rinnovato e una serie di tecnologie e funzionalità che offrono un'esperienza audio di altissima qualità. Parliamone nel dettaglio in questo articolo.

Huawei FreeBuds Pro 2 arrivano su Amazon in offerta lancio, prezzo già al minimo storico

Qualche giorno fa, Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia della sua nuova famiglia di notebook e degli auricolari FreeBuds Pro 2. Queste ultime presentano un design rivisitato, con un corpo più compatto e arrotondato, conservando l'eleganza che da sempre distingue i prodotti a marchio Huawei.

Tra le caratteristiche delle Huawei FreeBuds Pro 2 citiamo la cancellazione attiva del rumore fino a 47 dB, tripla equalizzazione adattiva, certificazione Hi-Res e una batteria che offre fino a trenta ore di riproduzione musicale con custodia.

Come anticipato, i nuovi auricolari Huawei possono adesso essere acquistate su Amazon in offerta lancio con 30€ di sconto applicando il coupon dedicato (cliccare su “Applica Coupon” direttamente in pagina). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

