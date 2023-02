OnePlus Nord 3 avrà specifiche da vero top di gamma

Aggiornamento 23/02: un nuovo leak svela quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di OnePlus Nord 3. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Ormai la serie Nord è diventata uno dei punti cruciali della politica della compagnia cinese, e OnePlus Nord 3 sarà uno dei modelli di punta del suo catalogo. Con OnePlus 11 la compagnia è tornata a far parlare di sé in positivo nella fascia alta, e il compito del prossimo capitolo della famiglia Nord è consolidare quanto di buono fatto nella fascia mid-range. Vediamo quindi come dovrebbe essere fatto il nuovo medio di gamma, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

OnePlus Nord 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Non ci sono ancora immagini di OnePlus Nord 3 se non un bozzetto che svelerebbe un look che si discosterebbe dalla precedente generazione, inserendo un nuovo modulo fotografico ispirato a modelli come Nord N20 e il prossimo Nord CE 3. Non mancherebbe l'iconico Alert Slider, con cui l'utente può switchare rapidamente fra i profili audio dello smartphone.

Frontalmente, invece, ci sarebbe uno schermo con punch hole centrale. Stando alle varie indiscrezioni, OnePlus Nord 3 sarebbe dotato di un pannello flat AMOLED da 6,72″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) dotato di refresh rate fino a 120 Hz.

Hardware

Rispetto a Nord 2, il prossimo OnePlus Nord dovrebbe adottare una configurazione tecnica di più alto profilo. Sempre basata su piattaforma MediaTek, alcuni rumors precedenti parlavano del Dimensity 8200, ma dopo il mid-range Dimensity 1200 si passerebbe al flagship Dimensity 9000. Con processo TSMC a 4 nm, il SoC contiene una CPU octa-core (1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Mali-G710 MC10, oltre a 8/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di archiviazione UFS 3.1. Ci sarebbe poi la batteria, un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC che passerebbe da 65W a 80W.

La parte software vedrà protagonista Android 13, con la OxygenOS 13 (o meglio, 13.1). Per la fotocamera dovremmo trovare una tripla fotocamera da 50+8+2 MP f/1.8 composta un sensore Sony IMX766, ultra-grandangolare e macro, e ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

OnePlus Nord 3 – Prezzo e uscita

Si sa poco o nulla in merito all'uscita di OnePlus Nord 3: il lancio potrebbe avvenire nel Q1 2023, anche se mancano conferme. Per il prezzo di vendita, non ci sono indiscrezioni: il predecessore è stato lanciato a 399€, quindi ci aspettiamo di certo una cifra simile.

