Futuro incerto per i rollable: problemi di produzione

Se aspettavate di vedere gli smartphone rollable sugli scaffali dei negozi, dovrete attendere ancora molto. Sono passati quasi due anni da quando vi abbiamo mostrato di cosa fosse in grado OPPO X 2021, il primo smartphone arrotolabile mostrato al pubblico. Successivamente è stato il turno di alcuni prototipi targati Motorola, TCL ed LG, ma finora nessuno si è mosso in maniera concreta per portarli effettivamente sul mercato; finora non se n'è parlato, ma adesso arrivano dalla Cina nuove informazioni sui problemi di produzione che le aziende starebbero riscontrando.

Ancora dubbi per la produzione dei primi smartphone rollable

La nascita degli schermi OLED flessibili ha permesso ai team di ricerca e sviluppo delle varie Samsung, Xiaomi, OPPO e così via di formulare nuovi form factor. Da lì sono nati gli smartphone pieghevoli, sempre più diffusi ma con problemi strutturali che continuano a far tentennare quelli che non vogliono rischiare di avere a che fare con uno schermo più fragile del solito. Questa tipologia di limiti persiste nel mondo dei rollable, dato che utilizza la stessa tipologia di schermi flessibili dei pieghevoli, come evidenzia il nuovo report dalla Cina.

Sono diverse le motivazioni che stanno rallentando la produzione dei primi smartphone con display arrotolabile, a partire dalla maggiore esposizione all'usura. Per potersi piegare ma anche arrotolare, questo tipo di schermi necessita di una protezione plastica che si riga molto più facilmente rispetto al vetro. Ma se sui pieghevoli lo schermo è protetto quando viene chiuso, sugli arrotolabili ciò non sarebbe possibile in quanto lo schermo sarebbe costantemente esposto agli agenti esterni; non a caso, soltanto Huawei ha continuato a produrre prodotti come Huawei Mate Xs2, cioè pieghevoli outfold i cui schermi sono anch'essi costantemente esposti all'usura, struttura altamente rischiosa per chi li deve produrre su più ampia scala, come nel caso di Samsung e brand cinesi vari.

Ma non solo, perché allo stato attuale gli smartphone rollable non offrirebbero resistenza contro liquidi e polvere a causa dello spazio che si viene a creare fra scocca e schermo. Infine, si cita l'eterno dilemma del software, con Android e le varie app social e streaming che non sono ancora ottimizzate per sfruttare schermi del genere e per la transizione da schermo normale ad allungato. Nel frattempo, compagnie come Samsung e Tecno si spingono ancora più avanti con i primi ibridi pieghevole/rollable, ma le vere innovazioni del 2023 saranno altre.

