Google Messaggi: in arrivo i profili, per un’app più personalizzata

Un prossimo aggiornamento di Google Messaggi potrebbe introdurre una nuova funzionalità Profilo che, come si potrebbe facilmente intuire dal nome, permetterà di creare dei profili sull'app.

Google Messaggi potrebbe presto introdurre i profili

Al momento, non è ancora chiaro quale possa essere l'utilità di questa nuova funzionalità, anche perché nessuna delle sue opzioni è stata abilitata al funzionamento, così da poter testare il tutto nella sua completezza. Così come spiegato dalla fonte, la funzione Profilo di Google Messaggi potrebbe avvicinare la piattaforma ad altre app di messaggistica istantanea più famose. Sarebbe infatti possibile creare un profilo utilizzando il proprio indirizzo e-mail e caricare un'immagine di profilo.

Ci sarebbe anche un'opzione di visibilità che permetterebbe di selezionare chi può visualizzare quel determinato profilo. Le scelte possono essere pubblico, contatti o solo tu. Nello specifico, se si sceglie di impostare la privacy su “pubblico”, chiunque vi invierà un messaggio sarà in grado di vedere le informazioni del profilo una volta che avrete risposto al suo messaggio.

Sembra sia anche possibile attivare un'opzione per ricevere notifiche ogni volta che c'è un nuovo aggiornamento da uno dei nostri contatti, come il cambio del nome o del numero. Ma anche una funzionalità che permette di ricevere una notifica non appena vengono trovati dei nuovi contatti.

Al momento non sappiamo quando Google possa rilasciare ufficialmente questa nuova funzionalità, ma quando lo farà, sicuramente introdurrà un bel tocco di personalizzazione all'app.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il