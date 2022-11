Google Messaggi: presto sarà possibile convertire note vocali in testo

Google sta lavorando a ben tre nuove funzionalità per Messaggi, tra cui una opzione che convertirà automaticamente le note vocali in testo. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo!

Tutte le novità in arrivo su Google Messaggi

Una delle novità in arrivo su Google Messaggi semplificherà la vita a chi proprio non sopporta le note vocali: il colosso di Mountain View ha, infatti, pensato di munire il suo servizio di messaggistica di un pratico trascrittore che converte automaticamente le note vocali in testo scritto. Così facendo, non avrete più scuse per non rispondere a quel vostro amico in fissa con i messaggi audio!

Le trascrizioni sembrano essere anche piuttosto accurate, con tanto di punteggiatura generata in base alle pause e al tono di voce che viene captato nel messaggio vocale.

Un'altra novità riguarda i messaggi RCS. A quanto pare, Google sta lavorando ad una funzionalità che permette di rispondere ad un messaggio con una qualsiasi emoji – il che può spesso aiutarci in situazioni imbarazzanti in cui non si sa cosa dire. Con un prossimo aggiornamento, un nuovo pulsante “aggiungi emoji” sostituirà quello dell'emoji del pollice verso il basso. Cliccando su di esso, si aprirà il menù contenente tutte le faccine tra cui scegliere per rispondere ad un messaggio.

Infine, una terza novità riguarda invece la galleria di Google Messaggi. Questa funzionalità avrebbe subito delle piccole modifiche che semplificano la navigazione, così da sfruttare anche al meglio la modalità di visualizzazione a schermo intero. C'è anche una nuova sezione Cartelle, che permette di selezionare un'immagine direttamente da una cartella specifica, appunto.

Non è ancora chiaro quando Google renderà ufficiali queste funzionalità, ma non dovremmo attendere a lungo prima di riceverle sui nostri smartphone Android.

