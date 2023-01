La tecnologia arriva laddove l'uomo non riesce, ormai è un dato di fatto. E con il progresso che avanza, con questi sistemi di intelligenza artificiale sempre più sofisticati, fare quel che un giorno ritenevamo impensabile è divenuto in realtà possibile. Anche parlare con un… defunto. Su iPhone sta spopolando Historical Figures, una nuova applicazione che permette di parlare con una versione AI di alcuni personaggi storici e che ha sollevato non poche polemiche.

Abbiamo davvero bisogno di un'app come Historical Figures?

Si chiama Historical Figures ed è una nuova applicazione per iPhone e iPad che utilizza l'algoritmo di ChatGPT per generare delle conversazioni con una serie di personaggi storici. La libreria conta circa ventimila personalità del passato, e tra quelle più richieste dagli utenti, oltre a personaggi come Gesù, rientrano anche volti che hanno scritto le pagine più nere della Storia come Adolf Hitler. Ed è proprio in casi come questi che l'app ha sollevato delle polemiche.

Anzitutto, partiamo da una premessa. Historical Figures è stata sviluppata dal venticinquenne Sidhant Chaddha e prevede l'acquisto di monete in-app per parlare con determinati personaggi, mentre altri sono disponibili gratuitamente. Una chiacchierata con Hitler, ad esempio, costa circa 13€. Mentre per alcuni personaggio la conversazione è stata piuttosto semplice e coerente col passato, per altri personaggi la situazione è divenuta un tantino più sconcertante e l'AI che si cela dietro il funzionamento di questa chatbot si è spesso scagliata in difesa delle loro azioni o facendo disinformazione.

Yes, this is very historically accurate and useful and should definitely be used in classrooms. This is my convo with Henry Ford where I try to get him to talk about his very well-documented antisemitism. This thing can’t go anywhere NEAR a classroom. https://t.co/vwy5JsqqTK pic.twitter.com/nkj5mewsK7 — @zgtcooper@mastodon.social (@ZaneGTCooper) January 18, 2023

Stando a quanto riferito dallo sviluppatore, infatti, Historical Figures è stata pensata essenzialmente per essere utilizzata in ambienti accademici e scolastici, per insegnare la Storia con metodi alternativi ed interattivi. Ma quanto ci si può fidare di una tecnologia che potrebbe difendere il pensiero anti-semita e sostenere le azioni di personaggi come Adolf Hitler?

Voi pensate che l'utilizzo di app come queste, dove l'insegnamento passa anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, possano davvero essere impiegate in contesti scolastici per offrire agli studenti una lezione più coinvolgente e interattiva?

