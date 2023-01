OnePlus 11 non arriverà in Germania: tutta colpa del ban

Il mese di febbraio si aprirà con un grande evento dedicato agli appassionati di OnePlus: finalmente l'ultimo top di gamma sarà lanciato in versione Global, insieme ad una pletora di altri dispositivi. Non sappiamo precisamente se gli accessori arriveranno in Europa ma nel frattempo scopriamo che OnePlus 11 5G non sarà lanciato il Germania e il motivo è il ban in corso da vari mesi.

OnePlus 11 5G Global: la Germania salterà il nuovo top di gamma del brand

La questione del ban di OnePlus in Germania è stata lontano dai riflettori per un po' di tempo, ma ora con l'uscita del nuovo capitolo del brand ecco che ritorna preponderante. Lo scorso ottobre è diventato ufficiale il ban di OnePlus e OPPO in Germania: i due marchi non possono vendere smartphone nel paese a causa di un contenzioso con Nokia per alcuni brevetti (trovate tutti i dettagli nel nostro approfondimento).

Le cose si stanno muovendo perso una risoluzione ma non così rapidamente, a quanto pare. OnePlus 11 5G non sarà lanciato in Germania: sul sito ufficiale del brand non sono ancora ritornati i telefoni e anche il top di gamma sarà messo in stand-by. Ovviamente gli utenti tedeschi possono acquistare il flagship da altri mercati.

La “conferma” di questa situazione – non ancora risolta – arriverebbe da fonti vicine a OnePlus. Restiamo in attesa di saperne di più e nel frattempo vi ricordiamo che l'evento Global di OnePlus 11 vedrà protagonista il top di gamma ma anche altri dispositivi (come il modello 11R, le Buds Pro 2, una smart TV ed una tastiera meccanica). Non tutti arriveranno in Europa, quindi siamo curiosi di scoprire quali saranno le novità per noi.

