Avete un vecchio iPhone? Installate subito gli aggiornamenti di sicurezza!

In queste ore Apple ha pubblicato una nuova versione di iOS 15 per i vecchi modelli di iPhone e iPad con un bollettino di sicurezza per correggere delle importanti falle nel sistema che avrebbero potuto consentire degli attacchi hacker da remoto. Se avete un vecchio dispositivo Apple che utilizzate ancora, vi consigliamo subito di installare l'ultimo aggiornamento di sicurezza!

Apple pubblica iOS 15.7.2: chiusa una importante falla nella sicurezza dei vecchi iPhone e iPad

In occasione del rilascio di iOS 16.3, Apple ha lanciato anche un nuovo aggiornamento per iOS 15 che in questo modo arriva alla versione 15.7.2. Questa nuova patch del vecchio sistema operativo mira a correggere la falla CVE-2022-42856, che mette in pericolo chi utilizza i dispositivi Apple non aggiornati a causa di una vulnerabilità nel sistema webkit.

I dispositivi interessati sono diversi, tra cui anche iPhone 6, iPhone 7, iPhone SE Gen1, iPad Pro, iPad Air 2 e superiori, iPad Gen5 e superiori, iPad mini Gen4 e superiori e l'iPod Touch di settima generazione. Se avete uno di questi dispositivi vi consigliamo di installare subito l'aggiornamento.

Grazie alla falla corretta con questo aggiornamento, gli hacker potevano sfruttare un errore type-confusion in WebKit creando delle pagine web contenti malware che una volta visitate avrebbero potuto consegnare il controllo dello smartphone nelle mani dei malintenzionati. La falla, secondo Apple, sarebbe già stata sfruttata sui dispositivi con iOS 15.1.

