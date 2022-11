La super ricarica da 240W di OPPO arriverà prima di quanto immaginiamo

A inizio anno la compagnia cinese ha svelato al mondo i suoi piani per il futuro. La tecnologia OPPO Super VOOC da 240W promette prestazioni fulminee, la ricarica rapida più veloce di sempre. Dall'annuncio n'è passata di acqua sotto i ponti: abbiamo avuto passi avanti giganteschi, ma ora sembra che la soluzione targata OPPO sia finalmente in dirittura d'arrivo.

OPPO Super VOOC 240W: la super ricarica rapida sarebbe molto vicina

Dall'annuncio al MWC 2022 sono passati tanti mesi ma della super ricarica da 240W di OPPO nemmeno l'ombra. In compenso l'asticella è salita di parecchio e dai 120W a cui “ci siamo abituati” il balzo in avanti è stato pazzesco. OnePlus 10T e Realme GT Neo 3 hanno superato per la prima volta il confine con la ricarica da 150W.

È stato poi il turno di iQOO 11 Pro, il quale ha battuto tutti i record con la super ricarica da 200W. Questa ha portato con sé anche varie riflessioni in merito alla sicurezza e la stessa azienda ha spiegato nel dettaglio come fa il suo top di gamma a sopravvivere a questa potenza.

Redmi Note 12 Explorer/Discovery ha alzato ancora il tiro passando a 210W: impressionante, specialmente per la fascia di prezzo, anche se c'è stata qualche polemica sull'effettiva potenza della ricarica.

Ora finalmente sembra arrivato il turno della OPPO Super VOOC da 240W, almeno secondo quanto rivelato dal noto insider cinese DigitalChatStation. Il lancio commerciale sarebbe previsto nel corso del primo trimestre del 2023 ma per ora non è dato di sapere quale sarà il primo smartphone con questa tecnologia.

Viene da pensare alla serie Find X6, ma ovviamente non ci sono conferme ufficiali. Per scoprire come funziona la super ricarica da 240W targata OPPO date un'occhiata al nostro approfondimento!

