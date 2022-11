Oneplus 9 Pro 5G, nuovo ribasso Amazon: oltre 300€ di sconto con Prime!

In questo articolo vi segnaliamo tutte le offerte più interessanti dedicate ad uno dei ex top di gamma più interessanti sulla piazza. Volete risparmiare sull'acquisto di OnePlus 9 Pro, magari con un'offerta super? Allora non dovrete far altro che puntare sullo store ufficiale e sulla nuova bomba!

Aggiornamento 05/11: OnePlus 9 Pro torna ad un prezzo top su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus 9 Pro 5G: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

A questo giro la compagnia cinese si è superata: chipset Snapdragon 888, fotocamera da 48 + 50 + 8 + 2 MP (con OIS, grandangolo e teleobiettivo), ricarica da 65W e wireless da 50W, un ampio display AMOLED LTPO da 6.7″ Quad HD+ a 120 Hz, con bordi curvi. Insomma, OnePlus 9 Pro è di certo un gioiellino! Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del flagship!

In basso trovate il link all'acquisto di OnePlus 9 Pro da 8/128 GB, in offerta su Amazon a 599€ (con un risparmio di oltre 300€ rispetto al prezzo di partenza di 919€). L'offerta può terminare in qualsiasi momento ed il prezzo subire variazioni (quindi affrettatevi se siete interessati)!

