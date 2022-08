Come fa iQOO 10 Pro a reggere i 200W? Svelato l’arcano

Non molto tempo fa, iQOO ha lanciato i nuovi smartphone della serie 10. Due modelli potentissimi che puntano in modo particolare sulla ricarica: con la straordinaria tecnologia da 200W, infatti, iQOO 10 Pro è lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo. Ma come riesce questo smartphone a supportare una tecnologia così potente?

Come funziona la ricarica ultraveloce da 200W di iQOO 10 Pro?

Ne abbiamo sentito parlare ormai innumerevoli volte. La caratteristica più decantata di iQOO 10 è la tecnologia di ricarica rapida a 200W, in grado di portare l'autonomia dello smartphone (che, per chi non lo ricorda, è dotato di una batteria da 4.700 mAh) dallo 0% al 100% in appena dieci minuti. Così facendo, iQOO 10 Pro è al momento lo smartphone che si ricarica più velocemente al mondo.

Ma in che modo questo smartphone riesce a reggere una tecnologia così potente? A spiegarlo è Nanxin Semiconductor, l'azienda produttrice di semiconduttori ad alte prestazioni per la fornitura di soluzioni di ricarica complete. All'interno di un documento ufficiale, il produttore ha affermato che iQOO 10 è dotato di 3 chip di ricarica rapida ad altissima tensione Nanxin SC8571, e ciascuno di questi chip può supportare una ricarica massima di 120 W.

Per garantire una corretta dissipazione del calore e una migliore esperienza utente complessiva, si è preferito adottare 3 chip SC8571 in parallelo, ed è così che nasce la soluzione di ricarica flash ultraveloce da 200 W.

