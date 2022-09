Xiaomi chiede: siete sicuri di volere l’Isola Dinamica?

Di tutte le novità introdotte su Apple a bordo di iPhone 14 Pro e Pro Max, l'Isola Dinamica è quella che più ha fatto discutere, e in questa discussione si è inserita ufficialmente anche Xiaomi. Come discusso nell'articolo dedicato, Cupertino ha preso quello che era un limite hardware (il notch) e l'ha trasformato in una feature software. Per sfruttare il buzz mediatico generatosi, ci sono aziende che hanno colto la palla al balzo o per criticare Apple o per sottolineare di averlo fatto prima di lei.

La dirigenza Xiaomi si interroga sull'eventuale adozione dell'Isola Dinamica

A questo punto, ci si interroga chi e quando deciderà di seguire le orme di Apple e portare l'Isola Dinamica anche nel mondo degli smartphone Android. Di tutte le aziende in gioco, in molti puntano su Xiaomi, visto che storicamente il brand di Lei Jun si è più volte “ispirato” ai lavori della mela. Tuttavia, finora non abbiamo visto nessuno smartphone Android avere una conformazione del notch del genere, cioè una “pillola” posta centralmente anziché lateralmente come invece abbiamo visto su alcuni smartphone Huawei e non solo.

Poche ore dopo la presentazione di iPhone 14 Pro e della sua Isola Dinamica, in rete sono circolate le prime immagini di una sua possibile iterazione nella MIUI. E anche se si trattava unicamente di un tema (che potete installare sul vostro Xiaomi), c'è chi crede che sia soltanto questione di tempo prima che Xiaomi decida di farlo ufficialmente. Al punto tale che Lu Weibing in persona, CEO di Redmi, ha scelto di rispondere pubblicamente a uno dei vari commenti sui social. “Avete veramente bisogno della Smart Island?“: una risposta che sembra quasi avere un tono scettico, ma che potrebbe essere uno dei modi che l'azienda è solita attuare per saggiare il feedback della community. E voi, vorreste vedere uno smartphone Android con l'Isola Dinamica o credete che debba rimanere una feature relegata ai melafonini?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il