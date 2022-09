Samsung Galaxy Z Flip e Fold 4 arrivano in un’esclusiva variante con 16 GB di RAM

Samsung sta per lanciare in Cina due nuovi smartphone della serie W. Per chi non lo sapesse, questa serie comprende esclusive China Telecom, ovvero dispositivi che vengono rilasciati in Cina solo mediante accordi stipulati con questa grande compagnia. La serie è arrivata ormai alla sua quindicesima generazione e da tre anni a questa parte comprende solo smartphone pieghevoli.

Adesso sembra essere giunto il momento di quelli che nel nostro mercato sono arrivati col nome di Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Per il mercato cinese, questi dispositivi presenteranno delle piccole differenze. A partire dal nome.

Samsung Galazy Z Flip e Fold 4 in una nuova variante esclusiva, ma non per noi

Con un post promozionale, Samsung ha annunciato che lancerà in Cina due nuovi smartphone della serie W. Stiamo parlando di Samsung W23 e W23 Flip, che corrispondono ai nostri Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Il poster mostra che il pannello posteriore del Samsung W23 e del W23 Flip presenta il logo “Heart to the World”.

Sembra, dunque, che parte dei ricavi delle vendite di entrambi gli smartphone andranno in beneficenza. Inoltre, rispetto al resto del mercato, sembra che in Cina entrambi i modelli saranno disponibili solo nella colorazione oro e con un rivestimento premium sul retro, oltre a una RAM fino a 16 GB. Gli smartphone saranno alimentati dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Al momento, tuttavia, non si ha ancora una data di lancio ufficiale.

