Hisense A9 è lo smartphone perfetto per gli amanti della musica e della lettura

Un po' di tempo fa, Hisense ha lanciato un dispositivo ibrido, che si pone a metà strada tra l'essere uno smartphone, un eReader e un MP3. Si tratta di una proposta molto interessante, anche per le funzionalità che offre, e che adesso arriva in una nuova colorazione.

Hisense A9 disponibile in una nuova colorazione ultra trendy

Hisense A9 è lo smartphone perfetto per gli amanti della lettura e della musica. Questo dispositivo, infatti, racchiude in sé caratteristiche di un eReader e di un MP3. Il dispositivo è dotato di uno schermo E-Ink da 300 PPI da 6.1″ con un sensore di luce ambientale a cinque canali e supporta anche la regolazione della temperatura del colore a 36 livelli.

Sotto la scocca di questo smartphone si nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 662, accompagnato da 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna. La variante di fascia alta presenta anche un chip HIFI integrato ad alte prestazioni ES9318, che supporta la trasmissione ad alta velocità Aptx e LDAC. Ciò lo rende ottimo non solo per ascoltare audiolibri ma anche per musica di qualità.

Hisense A9 è stato lanciato nella nuova colorazione Ciano, che conferisce allo smartphone un aspetto decisamente più premium e alla moda. Purtroppo, al momento il dispositivo è disponibile nella sola Cina. Non è chiaro se debutterà anche in altri mercati.

