Honor X6 vicino al lancio: la serie ritorna con un nuovo entry-level

Honor ha in cantiere un nuovo smartphone della serie X. Il dispositivo in questione sarà un entry-level che, a detta dell'azienda, si distinguerà per l'ampio display e l'ottima durata della batteria. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo di Honor X6, tra indiscrezioni e conferme ufficiali.

Honor X6: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Dal punto di vista estetico (e non solo), Honor X6 presenta un design già visto. Il dispositivo, infatti, riprende il concept già proposto da Honor X8 5G. Il suo corpo è sottile, in pannello posteriore presenta una finitura lucida che crea dei piacevoli riflessi e si caratterizza per il grande modulo fotografico quadrato all'interno del quale alloggiano tre sensori e il flash LED.

Frontalmente, come già anticipato, il dispositivo sfoggia un ampio display con notch a goccia e cornici sottili su tre lati, mentre quella inferiore è leggermente più spessa. Stando alle indiscrezioni, il display sarà di tipo LCD, misurerà 6.5″ e offrirà una risoluzione HD+.

Specifiche tecniche

Passiamo alle specifiche tecniche. Secondo le indiscrezioni, Honor X6 sarà alimentato da una piattaforma Mediatek e offrirà almeno 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Sappiamo che il dispositivo sarà dotato di una tripla fotocamera esterna con un sensore principale da 50 MP e funzionalità AI, mentre gli altri due sensori dovrebbero essere entrambi obiettivi da 2 MP ciascuno. La fotocamera frontale per selfie, invece, dovrebbe essere da 5 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una grande batteria da 5.000 mAh che, a detta dell'azienda, offrirà un'ottima autonomia, mentre il sistema operativo a bordo dovrebbe essere Android 12 con Magic UI 6.1. Per tutto il resto, attendiamo di ricevere aggiornamenti.

Honor X6 – Disponibilità e prezzo

Non è ancora chiaro quando Honor renderà disponibile questo nuovo smartphone. Si dice, tuttavia, che Honor X6 potrebbe essere disponibile in tre colorazioni (nero, blu e bianco) al prezzo di circa 130€ al cambio.

