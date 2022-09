Honor come Apple: utilizzerà la Dynamic Island (e sarà un ritorno)

In questi giorni si è discusso spesso della Dynamic Island, cioè la feature smart intorno alla selfie camera di iPhone 14 Pro, che però sappiamo non essere inedita, visto che il debutto lo si attribuisce ad Honor. E proprio quest'ultimo brand sembra voglia tornare ad utilizzare questa funzione, ovviamente a modo suo.

Honor prevede il ritorno della Smart Capsule e sarà ispirata alla Dynamic Island di Apple

A parlare di questa possibilità è proprio il CEO di Honor, George Zhao, che ha spiegato di essere contento di come Apple stia implementando le funzioni smart intorno alla “pillola” che racchiude Face ID e selfie camera e di come questo stia ispirando il brand a tornare ad investire su questa feature introdotta nel 2018 su Honor View 20.

Egli infatti cita la “Smart Capsule”, ovvero la tecnologia che rende attivo il punch-hole della fotocamera frontale del sopracitato smartphone e dice che non è affatto escluso che i prossimi dispositivi Honor tornino presto ad utilizzarla. Non è chiaro se il brand voglia evolverla sul singolo foto o se vuole portare anch'esso la “pillola”, come tra l'altro si vociferava intorno alla serie Magic 4, sebbene in maniera statica.

Per questo, Zhao auspica che Apple continui ad investire nella tecnologia relativa alla Dynamic Island, così da portare nuove ispirazioni agli altri brand, che però dovranno mantenere un grado di originalità in merito. E intanto, per chi possiede Xiaomi, qualcosa in merito si muove, con alcuni espedienti per MIUI.

