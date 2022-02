Honor Magic 4 Pro: il possibile punch-hole del display divide il web

Nelle ultime indiscrezioni in merito alle forme dei display della serie Honor Magic 4, fa molto discutere il possibile punch-hole integrato nei modelli 4 Pro e Pro+. La scelta estetica infatti non è recepita da tutti in maniera positiva, aprendo quindi a vari dibattiti contrastanti.

Honor Magic 4 Pro: il notch a “pillola” al centro del display è anti-estetico ma utile?

N.B. Non sono immagini ufficiali, ma concept render

Come già mostrato da Teme per tutti e tre gli smartphone, iniziano a venir fuori render sempre più realistici del display della nuova serie Honor Magic 4. Se per il modello base il punch-hole centrale e singolo è qualcosa di sicuramente già visto, molta curiosità sta scaturendo in quella che sarà il posizionamento dello stesso escamotage per la fotocamera anteriore previsto sui modelli top.

Dai vari leak apprendiamo che sarebbe un modulo doppio con la selfie camera standard un rilevatore 3D per lo sblocco facciale e fin qui, nulla di nuovo. Ciò che fa parlare è come potrebbe essere posizionato. Infatti, Honor Magic 4 Pro e Pro+ sarebbero i primi ad avere la “pillola” al centro e non di lato. Il che, se vogliamo, potrebbe risultare anti-estetico per molti utenti, come fanno evincere i vari commenti su Twitter e Weibo.

Would you like to see Magic 4 (Pro) look like this? #HonorMagic4 pic.twitter.com/bconGgPJnp — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 14, 2022

Considerando però l'utilità che avrebbe, si può anche perdonare secondo qualcuno. Anzi, c'è chi apprezza l'idea che sia centrato e che quindi darebbe meno “disturbo” durante le riproduzioni multimediali. Insomma, come ogni “novità”, c'è sempre chi è a favore e chi è contro.

Voi cosa ne pensate? Trovate che possa essere una scelta congrua per dei top gamma così attesi? Fatecelo sapere nei commenti e, nel caso ne voleste sapere di più, vi lasciamo l'approfondimento su tutta la serie Magic 4.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il