Samsung Galaxy A23: un nuovo low-cost 5G è all’orizzonte

Come ogni anno, anche questo 2022 significherà un rinnovamento della fascia medio/bassa da parte di Samsung, con l'arrivo di questo Samsung Galaxy A23. Abbiamo parlato di modelli futuri come A73, A53, A33 e A13, senza contare che da poco hanno debuttati i nuovi modelli S22 per la fascia alta. Vediamo quindi quali saranno le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Samsung Galaxy A23 in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Rispetto al suo predecessore, con Samsung Galaxy A23 vediamo la volontà di creare una linea di smartphone dal design uniforme. Davanti c'è sempre un notch a goccia anziché una soluzione punch-hole, ma dietro il modulo fotografico ricorda quello di modelli di fascia più alta. In alto a sinistra c'è il comparto disposto in verticale, contenente quattro sensori di cui parliamo nel paragrafo successivo. Secondo quanto trapelato, A23 ha misure di 165,4 x 77 x 8,55 mm, per uno schermo AMOLED che sarebbe da 6,6″ con refresh rate a 90 Hz. Novità anche per il sensore d'impronte, non più disposto lateralmente bensì implementato sotto allo schermo.

Hardware e fotocamera

Sulla base dei leak, si vocifera che Samsung Galaxy A23 sarà mosso dal SoC MediaTek Dimensity 700 5G, realizzato con processo produttivo a 7 nm. Se così fosse, avrebbe una CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU ARM Mali-G57 MC2. Per le memoria si parla di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria sarebbe un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W.

Come anticipato, sul retro di Samsung Galaxy A23 ci sarebbe un comparto fotografico composto da quattro sensori. Questi sarebbero da 50+8+2+2 MP, con grandangolare, macro e sensore di profondità, mentre la selfie camera sarebbe da 13 MP.

Prezzo e data d'uscita

Resta da capire quando debutterà ufficialmente Samsung Galaxy A23, dato che per il momento non abbiamo ancora una data di vendita. Non sappiamo nemmeno quale sarà il prezzo, anche se immaginiamo che possa aggirarsi attorno ai 230/250€ come per il suo predecessore in versione 5G.

