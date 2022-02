Honor Magic 4, la ricarica sarà una conferma?

Honor sta vivendo un grande periodo di sviluppo e la serie Magic 4 sarà sicuramente essere il prossimo passo per crescere. Il flagship 2022 sta iniziando a prendere forma tra le sue specifiche tecniche, che si rifletteranno poi sicuramente nel prezzo, in attesa della data di uscita.

Aggiornamento 01/02: secondo la certificazione 3C, il presunto Honor Magic 4 sarebbe dotato della stessa ricarica del modello precedente. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Possibile hardware”.

Honor Magic 4: cosa sappiamo ad oggi?

Presunti design e display

Com'è il design Honor Magic 4? Ad oggi elementi veri non ne abbiamo, ma non è escluso segni la continuità con lo stile dei Magic 3, quindi con oblò per il bumper fotocamera. Detto questo, ci aspettiamo un display curvo tra i più fluidi e definiti sul mercato, sicuramente AMOLED, puntando a far concorrenza agli altri top.

Possibile hardware

Lato hardware, possiamo già avere qualche indizio importante. Nel senso, è molto probabile che ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 1, ma troveremo anche un modello con Dimensity 9000, come confermato dal brand. Questo ci porta a pensare che i modelli saranno almeno due, ma scommettiamo sui tre modelli totali. Come inoltre riporta il TENAA, che certifica il modello LGE-AN00, sarà sicuramente Dual SIM.

A tutto questo, va aggiunta la certificazione 3C per la ricarica dello smartphone in questione, che sarebbe ancora da 66W come Magic 3. Non si conosce ancora l'entità della batteria.

Fotocamera

Quello che verrà ulteriormente migliorato è il comparto fotocamera. I leak precedenti ci hanno riportato proprio questa voglia di Honor di rendere Magic 4 un punto di riferimento del settore, puntando ad una nuova tecnologia inedita per la fotografia, sebbene non si sappia ancora quale.

Honor Magic 4 – Possibile prezzo e data di uscita

Quando arriverà la nuova gamma Honor Magic 4? Attualmente, non esiste una vera data di uscita, considerando che manca anche lo smartphone vero e proprio, ma abbiamo qualche indicazione che vede marzo 2022 come mese designato. E questo sarebbe coadiuvato anche dall'evento Honor fissato per il Mobile World Congress per il 28 febbraio, dove potrebbe essere presentato. Per il prezzo, non ci aspettiamo prezzi più bassi dei 600€ al cambio previsti di partenza per i Magic 3.

