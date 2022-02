Dreame Bot Z10 Pro: il robot aspirapolvere 2 in 1 è in offerta lampo, ma solo per poco

Dreame Bot Z10 Pro è uno dei robot aspirapolvere attualmente più completi sul mercato: oltre ad avere una doppia funzione, aspirante e lavante, è dotato di una base di ricarica auto-svuotante. Insomma, se cercate un prodotto senza compromessi e votato ad ottenere il massimo con zero sforzi, allora siete sulla buona strada. Questo piccolo supporto per la pulizia degli ambienti è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante, ma ancora per poco.

Dreame Bot Z10 Pro: il robot autopulente 2 in 1 è in offerta con il 15% di sconto

Dreame Bot Z10 Pro ha una struttura in policarbonato color grigio opaco: un design sia pratico che essenziale, che non attira la polvere né tende a macchiarsi. Al suo interno vi sono due contenitori, uno per lo sporco, da 400 ml e uno per l'acqua, da 150 ml; la torretta di ricarica ha invece una busta per lo sporco integrata da 4000 ml, che le garantisce un ricambio non troppo frequente.

La potenza di aspirazione è di 4000 Pa, uno degli aspirapolvere automatici più potenti sul mercato, a cui si affianca un sistema di riduzione del rumore a 5 strati, per un'efficacia silenziosa. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con un'autonomia di 150 minuti dichiarata dall'azienda. Per ulteriori dettagli su questo prodotto, potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione.

