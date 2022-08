OPPO Reno 8 Series arriva in Italia con OPPO Pad Air: abbiamo una data d’uscita

A distanza di alcune settimane dal debutto per il mercato Global, ecco che arriva il lieto annuncio anche per quanto riguarda Italia e Europa: la OPPO Reno 8 Series ha una data di presentazione e l'uscita dei nuovi modelli è praticamente dietro l'angolo!

OPPO Reno 8 Series: ufficiale la data di presentazione per l'Europa e l'Italia

L'evento di lancio degli ultimi smartphone di una delle gamme più iconiche del settore si terrà da pochi giorni. La data d'uscita della OPPO Reno 8 Series è fissata per il 31 agosto: la presentazione si terrà dalle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta streaming tramite il canale YouTube ufficiale di OPPO Europe. Ma cosa ci aspetta dal nuovo evento del brand cinese?

Ovviamente, come da tradizione, la famiglia OPPO Reno 8 punterà sulla fotocamera: i dispositivi della famiglia offriranno eccellenti funzionalità di imaging anche in condizione di scarsa illuminazione, grazie all'utilizzo della tanto chiacchiera NPU proprietaria MariSilicon X.

Per specifiche e caratteristiche, probabilmente i modelli per l'Italia e l'Europa ricalcheranno quanto visto con la gamma OPPO Reno 8 Global (lanciata in India). Questa conta di due modelli mentre in Cina è stato presentato un trittico di smartphone.

Vi lasciamo con un'ulteriore aggiunta che sarà di certo gradita dai fan: oltre ai nuovi dispositivi della famiglia Reno sarà lanciato anche il tablet OPPO Pad Air, il primo destinato al mercato europeo (qui trovate il nostro approfondimento dedicato al terminale). Le novità non finiscono qui dato che l'azienda ha confermato anche che ci saranno altri prodotti IoT.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il