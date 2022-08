Xiaomi non ne ha abbastanza: nuovo sub-brand in arrivo? Il focus è sugli smartphone

POCO, Redmi, ma anche Amazfit, EVEBOT, Haylou, Mijia, Roborock, Yeelight e Oclean – giusto per citarne alcuni – sono tutti sub-brand di Xiaomi. Basta dare un'occhiata alla Xiaomipedia per conoscere le oltre ottanta realtà con le quali il colosso cinese tenta di differenziare la sua offerta, raggiungendo e soddisfacendo le esigenze di un pubblico quanto più eterogeneo possibile. Questa lista potrebbe presto ampliarsi con un nuovo nome: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Xiaomi si starebbe preparando a lanciare un nuovo sub-brand.

Xiaomi potrebbe presto lanciare un nuovo sub-brand o serie di smartphone

Proprio così. Xiaomi potrebbe presto lanciare un nuovo sub-brand dedicato agli appassionati di tecnologia. In realtà non è ancora chiaro se il progetto si concretizzerà nella forma di una sottomarca, appunto, o se vedrà il lancio di una nuova serie di dispositivi a marchio Xiaomi. La fonte non ha rivelato il nome della nuova realtà o della serie in arrivo, ma ha riferito che l'offerta includerà principalmente smartphone che eseguiranno una versione quasi stock di Android, con personalizzazioni minime.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, questi smartphone saranno prodotti in India e saranno alimentati dai processori Qualcomm della serie 700 (Snapdragon 765 per i modelli più economici, e Snapdragon 778 per quelli premium) e riceveranno, dal momento del lancio, tre anni di aggiornamenti di sistema e quattro anni di patch di sicurezza. Il prezzo di questi dispositivi potrebbe aggirarsi tra le 15.000 e le 25.000 rupie indiane, ovvero tra i 190€ e i 315€ – insomma, la stessa fascia di mercato che occupano la maggior parte degli smartphone a marchio Redmi e POCO. Al momento, tuttavia, Xiaomi non ha ancora comunicato nulla. Per cui, fin quando il colosso della tecnologia non ufficializzerà la notizia, queste non saranno altro che indiscrezioni.

