Non aspettavate altro, o forse un po' vi brucerà perchè avete appena fatto qualche acquisto: vabbè, in ogni caso mi tocca dirvelo. Dal 18 agosto, e fino al 31 agosto 2022, su eBay ci sono delle offerte decisamente succulente per tanti prodotti di Xiaomi che meritano davvero uno sguardo e tutto grazie al nuovo coupon dedicato.

Come al solito per poter usufruire della promo bisogna utilizzare il codice sconto “XIAOMIFESTAGO22” in fase di conclusione d'ordine, ma eBay ha un'interfaccia piuttosto semplice per cui lo vedrete suggerito in diverse pagine prima di concludere l'acquisto. Gli articoli in promozione sono oltre 50, ma io ho selezionato alcuni dei prodotti con un calo di prezzo decisamente interessante da non sottovalutare.

I 5 (+1) prodotti TOP di Xiaomi in sconto del 20% su eBay | Coupon

Xiaomi Pad 5

Una delle offerte più sensazionali è senza dubbio quella relativa lo Xiaomi Pad 5, un prodotto che ho provato personalmente mesi fa alla sua uscita ed è entrato letteralmente nel mio cuore. Grazie alla sua piattaforma hardware ed al suo display 2K il tablet di Xiaomi è decisamente uno dei miei prodotti preferiti in questo ambito, e in occasione degli Xiaomi Days lo potrete acquistare con uno sconto di ben 68 euro rispetto il prezzo di listino: un bel risparmio grazie al nuovo Coupon eBay!

Redmi Note 11

Quando Dario lo ha provato lo ha definito “il nuovo standard degli smartphone economici” ed in effetti non si sbagliava: la nostra prova risale al febbraio del 2022, e oggi a distanza di circa 6 mesi non posso che confermare quanto lui aveva detto, visto che i numeri sono tutti dalla parte di Xiaomi con questo modello entry level.

Il Redmi Note 11, in sconto di ben 41 euro rispetto ad un prezzo di listino già ribassato rispetto al lancio, è di diritto lo smartphone da consigliare se si è alla ricerca di qualcosa di economico, ma comunque affidabile: costa poco, ha un display AMOLED da 90Hz, una super batteria ed una buona fotocamera principale, perciò non si può chiedere di meglio.

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S è esteticamente identico al precedente: abbiamo lo stesso display e la stessa batteria ricaricabile a 33W. Offre, però, prestazioni leggermente superiori grazie al processore MediaTek Helio G96, e la fotocamera principale posteriore che guadagna un sensore da 108 MP f/1.9. Migliora anche la fotocamera frontale che supporta una risoluzione superiore: 16 MP rispetto ai 13 MP del modello base.

Il prezzo da pagare è lievemente più alto del precedente, in caso foste interessati a qualcosina di lievemente più performante, ma potreste non notarne le differenze. Anche qui lo sconto è di ben 47,20€ rispetto al listino.

Xiaomi Redmi Robot Vacuum Mop 2C

Similmente ai modelli di fascia alta già lanciati in Italia un po' di tempo fa, Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C adotta uno stile minimale, divenuto ormai un marchio di fabbrica per questa tipologia di dispositivi. Nonostante si tratti di un modello base, il robottino offre comunque sia la funzionalità di aspirapolvere che quella di lavapavimenti, grazie ad un contenitore per l'acqua integrato ed un pratico mop per rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Per il resto delle caratteristiche abbiamo una potenza di aspirazione di 2.200 PA ed una batteria da 3.200 mAh, in grado di offrire fino a 150 m2 di pulizia. Qui lo sconto è di ben 45,80€, che fanno scendere il prezzo finale al di sotto dei 200 euro. Da non farvelo scappare se siete alla ricerca di un robot economico ma affidabile.

Redmi Note 10 5G

Contrariamente a quello che potrebbe sembrare visto il prezzo finale, vi devo dire che una chicca non da poco è lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, uno smartphone molto interessante grazie al Dimensiity 700, al display a 90Hz e alla super batteria da 5000 mAh, che lo rendono un prodotto completo e praticamente adatto a tutti.

Anche lato fotocamera non delude, perchè con la sua lente primaria da 48MP è uno smartphone che può accontatare più o meno tutti senza troppe rinunce. Lo sconto qui è di 34,80€, ed il prezzo inferiore ai 150 euro lo rendono di fatto molto appetibile per una fetta di clienti piuttosto ampia.

Redmi Buds 3 Pro

Di loro ve ne ho parlato approfonditamente nella mia review, e non hanno bisogno di ulteriori presentazioni; le Redmi Buds 3 Pro, disponibili sia nere che silver, sono un vero best buy al prezzo a cui sono vendute: solo 40 euro per portarsi a casa un paio di cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore, ricarica wireless, certificazione IPX4 e molto altro. In caso vi foste persi la recensione, la trovate ovviamente nel nostro archivio.

Insomma, le occasioni su eBay grazie al nuovo coupon dedicato all'evento Xiaomi Days non mancano di certo: non dovete far altro che scegliere il prodotto che vi interessa e sfruttare il codice sconto, entro il 31 agosto!

