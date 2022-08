Xiaomi Electric Scooter 4 Pro avrà una maggiore autonomia con il nuovo update

A giugno l'azienda cinese ha annunciato il lancio in Italia e in Europa del suo nuovo monopattino elettrico top. Per il nostro paese, prezzo e disponibilità sono ancora incerti mentre in altri mercati (nelle scorse ore) sono arrivate interessanti novità. Tra queste anche la conferma di un aggiornamento OTA decisamente importante, il quale andrà ad aumentare l'autonomia di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro!

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: l'aggiornamento OTA introduce un'autonomia migliorata

Come anticipato poco sopra, il prezzo per l'Italia non è stato ancora confermato. Tuttavia sappiamo che il nuovo monopattino elettrico Xiaomi è disponibile all'acquisto in vari paesi (tra cui Francia, Germania e Spagna) a 799.9€. Nella pagina ufficiale dedicata al dispositivo troviamo un singolare annuncio che farà felici i Mi Fan. Tramite un aggiornamento OTA, l'autonomia di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro sarà aumentata dai 45 km annunciati a ben 55 km.

Stando a quanto si legge, il nuovo firmware ottimizzerà l'efficienza del motore per aumentare l'autonomia. In merito al rilascio, l'aggiornamento comincerà a fare capolino nel corso del mese di agosto, quindi nei prossimi giorni.

Si tratta sicuramente di un ottimo incentivo per puntare sul nuovo monopattino elettrico targato Xiaomi. Ricordiamo che il dispositivo offre un motore da 700W, una velocità massima di 25 Km/h, una capiente batteria da 12.400 mAh, pneumatici DuraGel da 10″ ed un doppio sistema di freni. L'annuncio per l'Italia risale a giugno e ora restiamo in attesa di novità per quanto riguarda la commercializzazione!

