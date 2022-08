È già tempo di Realme GT Neo 4? Spuntano i primi indizi

Nel corso del mese di marzo 2022, la compagnia asiatica ha lanciato in Cina l'ultimo GT Neo 3, il primo smartphone dotato del supporto alla ricarica rapida da 150W. Il dispositivo è arrivato alcuni mesi dopo anche in Europa e in Italia, in compagnia della versione 3T. Nonostante non siano passati nemmeno sei mesi dal debutto in patria, ecco fare capolino i primissimi indizi in merito a Realme GT Neo 4, prossimo capitolo della serie.

Realme GT Neo 4 “nascosto” nei siti ufficiali del brand

Purtroppo non ci sono dettagli su specifiche e design; si tratta di un avvistamento all'interno del codice del sito ufficiale cinese e di quello indiano. Ancora una volta avremo quindi un dispositivo sia per il mercato Global che per quello in patria. Quanto scovato dall'insider Mukul Sharma è ancora poco. Tuttavia è chiaramente visibile il nome commerciale del dispositivo, il quale sarà lanciato come Realme GT Neo 4; non è chiaro se ci saranno anche altre versioni e quali saranno le novità.

So the Realme GT Neo4 has been listed on the company's official website (China, India).#Realme #RealmeGTNeo4 pic.twitter.com/8CiT6aW3OL — Mukul Sharma (@stufflistings) August 24, 2022

Superare il recente GT Neo 3 non sarà facile: parliamo di un terminale dal prezzo abbordabile, caratterizzato da uno stile unico ed una buona scheda tecnica. Il dispositivo adotta un pannello AMOLED a 120 Hz, il Dimensity 8100, RAM LPDDR5, storage UFS 3.1 ed una fotocamera principale IMX766 da 50 MP (uno dei sensori preferiti dai maggiori top di gamma). Tutto senza contare il supporto alla super ricarica da 150W.

Tornando a Realme GT Neo 4, per ora caratteristiche ed uscita restano ancora incerti. Tuttavia la comparsa nei siti del brand lascia intendere che il debutto potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi e comunque prima della fine dell'anno.

Se volete saperne di più sull'attuale Realme GT Neo 3, date un'occhiata anche alla nostra recensione completa! Per chi vuole conoscere più dettagli sul modello GT Neo 3T – lanciato in Europa insieme al fratello maggiore – eccovi serviti.

