OPPO presenta la tecnologia che crea avatar 3D animati super realistici: il Metaverso si avvicina?

Anche OPPO cede al fascino della creazione e modellazione di avatar virtuali e presenta Human Avatar Modeling, la sua tecnologia di Intelligenza Artificiale che può generare in poche ore dei modelli 3D degli utenti super realistici in grado di replicare i movimenti umani.

Come funziona la tecnologia di OPPO che genera automaticamente avatar 3D animati delle persone

OPPO ha presentato Human Avatar Modeling, la sua tecnologia basata su Intelligenza Artificiale in grado di generare automaticamente avatar digitali animati degli utenti utilizzando alcuni smartphone compatibili, come OPPO Find X5 Pro.

Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale generano automaticamente un modello 3D della persona inquadrata a partire dall'analisi di una serie di dati RGB, riducendo al minimo gli errori dei metodi di creazione e modellazione 3D più tradizionali. Questa tecnologia offre una maggiore precisione, autenticità e praticità, riesce a distinguere la presenza di vestiti larghi e applicarla alla modellazione del movimento dello scheletro.

Utilizzando le reti neurali, la tecnologia di Human Avatar Modeling realizzata da OPPO riesce a dare vita ad un personaggio virtuale nuovo e dinamico in poche ore, dall'aspetto e dai movimenti realistici. Dal video dimostrativo condiviso dal colosso della tecnologia, ad esempio, possiamo vedere l'avatar digitale 3D di un ballerino eseguire in modo discreto gli stessi passi di danza. A detta dell'azienda, non solo l'avatar è in grado di apprendere diversi movimenti, ma integrerà in futuro anche altre esperienze più interattive.

Secondo OPPO, questa tecnologia rappresenta il futuro del mondo digitale, proprio perché cancella ogni tipo di limite e restrizione e permette alle persone di esprimersi. Gli ambiti di utilizzo e applicazione sono molteplici e include lo sviluppo di giochi e ambienti in Realtà Virtuale e/o Aumentata. Che sia l'inizio di un lungo percorso che porterà OPPO alla creazione del suo Metaverso?

