OPPO: il futuro guarda al Metaverso?

Che il Metaverso sia l'argomento digitale e tecnologico del momento è ormai chiaro, specie se tra gli interessati c'è OPPO. Il colosso cinese pare voglia puntare ad entrare nel mondo digitale, sebbene le intenzioni siano ancora abbastanza nebulose ed è per questo che proviamo a capire un po' come potrebbe muoversi.

Come vuole arrivare OPPO nel Metaverso?

OPPO Metaverse… — Mukul Sharma (@stufflistings) February 1, 2022

A svelare la possibilità dell'entrata di OPPO è stato il leaker Mukul Sharma, che ha però semplicemente enunciato il nome del brand accostandolo, appunto, al Metaverso. Ma come vuole entrarci l'azienda? L'idea più prossima è la realizzazione di prodotti per la realtà virtuale come quelli a cui sta lavorando Red Magic, ma potrebbe lavorare a qualcosa di più.

Un'altra ipotesi non sarebbe quella di una soluzione fisica ma puramente digitale. OPPO infatti potrebbe creare dei propri NFT da utilizzare nel Metaverso. Smartphone, smartwatch, loghi o addirittura aprire degli store digitali per gli utenti dei vari Metaversi, diventando una delle prime a muoversi in questo senso.

Insomma, con una semplice frase, si possono aprire possibilità davvero sterminate per ciò che OPPO potrebbe fare. E se l'idea è stata piantata, non è difficile vedere una prossima fioritura dai risvolti molto interessanti. Nel frattempo, guardiamo a ciò che sarà la nuova gamma flagship.

