Red Magic punta a creare il suo Metaverso pensato per il gaming

Con il cambio di rotta di Facebook (la compagnia, non il social network) e l'introduzione dei piani per il Metaverso, le principali realtà tech hanno cominciato a mettere mano a questa novità. Ovviamente questo non vale solo per i grandi nomi, ma coinvolge un po' tutti i vari protagonisti della scena tecnologica. Tra questi abbiamo anche Red Magic, che annuncia il suo futuro nel Metaverso e le novità in arrivo in salsa gaming, tra cui anche un visore VR (porta d'accesso per il mondo virtuale che sarà).

Red Magic vuole creare la sua versione del Metaverso e punta ad un ecosistema completo

Questa non è la prima compagnia cinese legata al mondo del gaming che pare interessata al Metaverso. Di recente si è parlato della possibilità che Tencent acquisti Black Shark: proprio in quest'ottica ci sarebbe l'interesse verso i giochi e la realtà virtuale e quindi verso tutto l'ecosistema VR correlato. Nel caso di Red Magic si tratta di un annuncio ufficiale: la compagnia cinese, durante il 2022, si lancerà nella sua versione del Metaverso, ovviamente in puntando al gaming. Sono previsti sia un visore VR che altri prodotti che entreranno a far parte dell'ecosistema del brand (in fase di creazione). Tra questi avremo monitor e router pensati per il gaming, tastiere e mouse, ma anche altre tipologie di dispositivi.

Lo scopo è quindi quello di espandersi a tutto tondo nel settore del gaming con la creazione di un vero e proprio ecosistema, punto poi anche alla realtà virtuale. I piani per il 2022 sono decisamente ambiziosi ma resta da vedere quanto si concretizzerà nel corso di quest'anno. Il punto di partenza sarà il lancio di Red Magic 7, previsto per il mese di febbraio.

Ma che cos'è il Metaverso?

Nato come termine legato alla fantascienza, il Metaverso indica una realtà virtuale in internet, un vero e proprio “mondo alternativo” dove l'utente utilizza un avatar che lo rappresenti. In questo mondo è possibile creare spazi 3D che possono essere condivisi, ossia una sorta di versione tridimensionale e visitabile di internet. Nei piani di Meta (casa madre di Facebook) ci sono una moltitudine di servizi virtuali legati all'intrattenimento, ai giochi, al fitness, all'istruzione e così via. Il tutto utilizzando visori VR, ma anche soluzione 2D e in AR (realtà aumentata).

Ovviamente è ancora tutto in divenire e siamo curiosi di scoprire come si evolveranno le cose. Fateci sapere cosa nei pensate, tramite i commenti qui sotto!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il