Questo tema ricrea l’effetto Edge Light sul tuo Xiaomi

Tante volte vi abbiamo insegnato come sfruttare l'ampia personalizzazione degli smartphone Xiaomi, sfruttando i tanti temi a disposizione per divertirvi. Vi ho fatto vedere come trasformare uno Xiaomi in un iPhone o in un OnePlus, per non parlare dell'utilizzo degli sfondi animati Super Wallpaper; o anche come cambiare le animazioni di ricarica e quella d'avvio, senza scordarci di icone e Centro di Controllo. E oggi si torna proprio a parlare di personalizzazione tramite i temi, grazie a un nuovo preset che darà un look tutto nuovo al vostro Xiaomi.

Come personalizzare il tuo smartphone Xiaomi con questo stravagante tema

Il tema in questione si chiama EDGE UI e la sua principale peculiarità è quella di ricreare l'effettivo visivo tipico degli schermi curvi sugli smartphone di fascia alta. Avete presente l'effetto Edge Lightning che troviamo sui flagship Samsung? Ecco, l'effetto estetico è molto simile, e consiste in una luce neon nella schermata di blocco, che è possibile personalizzare nel colore e nell'animazione.

Quello che dovete fare è aprire l'app Temi pre-installata sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO e cercare il tema “EDGE UI“. Una volta scaricato e installato, potete andare nella schermata di blocco e personalizzare l'effetto neon in questione. Per farlo, fate uno swipe verso l'interno dal bordo destro del display e si aprirà una piccola finestra: da qui potete scegliere uno dei 4 colori a disposizione, oltre che cambiare l'animazione fra le 2 presenti:

Fra le personalizzazioni presenti nel tema EDGE UI troviamo un wallpaper, nuove icone e un'animazione di ricarica. Qualora voleste soltanto utilizzarne la schermata di blocco, potete farlo andando nella schermata del Tema e, accanto al tasto “Applica”, deselezionare le voci “”, “” e “”.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il