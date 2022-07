Realme Narzo 50i Prime ufficiale in Italia: l’entry level del Prime Day, a 109€

La compagnia asiatica ha lanciato un nuovo budget phone con cui punta ad aggredire con forza la fascia medio-bassa. Parliamo di Narzo 50i Prime, un entry level che potrebbe avere le carte in tavola per chi è alla ricerca di un secondo smartphone o, più semplicemente, per gli utenti meno esigenti, che utilizzano il telefono per tenersi in contatto con i loro cari e per navigare in Internet. Ora Realme Narzo 50i Prime è ufficiale in Italia e in questo approfondimento trovate tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità!

Realme Narzo 50i Prime ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design di Realme Narzo 50i Prime si contraddistingue per il grande modulo fotografico rettangolare posto sul retro, all'interno del quale alloggia un solo, grande obiettivo accompagnato dal flash LED e dal logo Narzo. Il pannello posteriore presenta una finitura testurizzata con design a strisce verticali, mentre il pannello frontale è circondato da cornici sottili e da un mento più spesso nella parte inferiore. Il display è un'unità LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ ed un notch a goccia per la selfie camera.

Sul lato destro di Realme Narzo 50i Prime è posizionato il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre a sinistra troviamo lo slot per la SIM. In termini di stile, lo smartphone differisce dal recente budget phone C30: tuttavia, per la scheda tecnica è praticamente la stessa.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il nuovo piccolo di casa Realme punta su una scheda basilare, per mantenere il prezzo basso. Le specifiche tecniche di Realme Narzo 50i Prime sono capeggiate dal chipset Unisoc T612, accompagnato da 2/3 GB di RAM e da 32/64 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD. Il tutto è alimentato da un batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 10W (via micro USB). Presente all'appello un ingresso mini jack per le cuffie, mentre lato software abbiamo Android 11 (sotto forma di Realme UI Go Edition). La fotocamera posteriore è un sensore da 8 MP mentre frontalmente trova spazio un modulo da 5 MP.

Realme Narzo 50i Prime – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Realme Narzo 50i Prime è stato lanciato ufficialmente nelle colorazioni Dark Blue e Mint Green, al prezzo di 139€ (per la versione da 3/32 GB). Tuttavia l'entry level diventerà super interessante in occasione del Prime Day: il 12 luglio sarà disponibile in sconto sul sito ufficiale ed Amazon a 109.9€. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

