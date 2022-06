Realme ci ha preso gusto: possibile collaborazione con Thor e Marvel

Abbiamo ancora davanti agli occhi lo splendido Realme GT Neo 3 in versione Naruto, seconda collaborazione speciale del brand dopo Dragon Ball Z. Pare però che Realme ci abbia proprio preso gusto a realizzare edizioni speciali e, da un nuovo leak, apprendiamo della possibilità di una partnership con Marvel e soprattutto Thor.

Realme lavorerà con Marvel per uno smartphone dedicato a Thor Love and Thunder?

A realme & Marvel Collab could in the works around the Thor: Love & Thunder release early next month. Looking forward to it…. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 15, 2022

La voce del possibile nuovo Realme speciale arriva dal leaker Yogesh Brar, che ci spiega come questa collaborazione con la Casa delle Idee potrebbe essere presto realtà, per un motivo molto semplice. Infatti, ad inizio luglio 2022 (in Italia precisamente il 6), arriverà nelle sale di tutto il mondo l'attesissimo film Thor Love and Thunder, quarto capitolo per il dio norreno degli Avengers.

Londandina del film in Italia

Questo potrebbe aver acceso la lampadina nei ferventi uffici del brand di Madhav Sheth, che potrebbe anche pensare di realizzare uno smartphone proprio dedicato al film e quindi personalizzarlo con i colori dell'armatura del supereroe in questione. Ma quale potrebbe essere lo smartphone dedicato? Ci sono due vie o teorie in merito, quanto meno per quella che è la timeline attuale del brand in giallo: un possibile Realme 9i 5G, in procinto di uscita secondo leak o addirittura un GT 2 Master Explorer, che lo renderebbe molto appetibile a questo punto.

Insomma, da una piccola voce si alimenta una stuzzicante possibilità che non farebbe altro che rendere Realme ulteriormente ricercata e apprezzata, portando agli utenti un po' quello che cercano e soprattutto presentando i prodotti che puntano sempre più a diventare dei punti di riferimento nelle loro categorie. In ogni caso, se volete acquistare il modello a tema Naruto, vi lasciamo la guida dedicata all'acquisto.

