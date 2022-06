Realme 9i potrebbe tornare a breve: la versione 5G è vicina al lancio

Realme 9i è il modello più economico della famiglia di smartphone lanciata a Febbraio. Un dispositivo di tutto rispetto e che, tra le sue caratteristiche principali, vede un processore Qualcomm Snapdragon 680, una grande batteria da 5.000 mAh e un comparto fotografico con sensore principale da 50 MP. A quanto pare, questo smartphone avrà presto un fratello maggiore: il produttore cinese, infatti, si starebbe preparando al lancio di Realme 9i 5G.

Lancio imminente di Realme 9i 5G? Tutte le ultime indiscrezioni

Stando a quanto riportato da alcune fonti, l'azienda si starebbe preparando a lanciare la variante 5G di Realme 9i in India, sorprendendo un po' tutti. Non è trascorso molto tempo da quando Madhav Sheth, CEO della compagnia, affermò che una variante 5G dello smartphone in questione non era nei piani dell'azienda e che i modelli 9 e 9 Pro sarebbero stati gli unici modelli dotati di connettività 5G.

Evidentemente, qualcosa è cambiato e il lancio di Realme 9i 5G sarebbe anche più vicino del previsto. Voci di corridoio parlano di un probabile debutto a giugno. Le indiscrezioni non si limitano a definire una finestra temporale di lancio, ma hanno anche anticipato alcune caratteristiche dello smartphone. Questo potrebbe essere disponibile nelle colorazioni Blu, Oro e Nero e nelle opzioni 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB e 6 GB/128 GB.

In generale, possiamo aspettarci una scheda tecnica leggermente migliorata di Realme 9i 5G rispetto la variante LTE, a partire dalla presenza di un processore che supporti il nuovo standard di Rete. Non ci resta che attendere per scoprire come sarà il nuovo smartphone firmato Realme.

