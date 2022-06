Dite addio ai cattivi odori con il nuovo deodorante sterilizzatore ad ozono di Xiaomi YouPin

Da Xiaomi YouPin arriva un nuovo gadget per la casa molto utile. È un deodorante sterilizzatore ad ozono che può essere applicato in frigo, in auto o nell'armadio per catturare i cattivi odori. Questo oggettino può essere acquistato in offerta su AliExpress: vediamo quali sono le sue caratteristiche e il suo prezzo di vendita.

Niente più cattivi odori con il deodorante sterilizzatore Xiaomi YouPin, ora in offerta su AliExpress

Dal design elegante e compatto, il nuovo deodorante sterilizzatore ad ozono proveniente da Xiaomi YouPin promette di catturare e neutralizzare i cattivi odori, garantendo un ambiente sempre profumato e a prova di ospite. Il gadget si presta bene a vari scenari d'uso: può essere applicato all'interno del frigorifero per catturare gli odori di carne, frutta e verdura, appoggiandolo ovunque o incollandolo sul cassonetto con l'apposito adesivo; all'interno di un armadio o di una scarpiera, così da neutralizzare il cattivo odore delle scarpe; all'interno dell'auto, o in qualsiasi altro spazio per neutralizzare gli odori entro 3 metri dal punto in cui è stato posizionato.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 2.000 mAh e quando scarico può essere ricaricato mediante USB Type-C. Come anticipato, il deodorante sterilizzatore ad azoto di Xiaomi YouPin è in offerta su AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

