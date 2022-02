OxygenOS e ColorsOS si fondono in UnifiedOS: ecco cosa sappiamo

Come ben sappiamo OnePlus e OPPO hanno unificato i team della OxygenOS e della ColorOS: in realtà il codice software è stato già integrato anche se le compagnie hanno preferito mantenere interfacce diverse. In Cina la HydrogenOS è stata sostituita direttamente dalla ColorOS mentre in occidente si è preferito non procedere con un simile stravolgimento. Tuttavia da tempo si parla di una nuova interfaccia unificata in dirittura d'arrivo: ecco cosa sappiamo su questo misterioso UnifiedOS di OnePlus.

UnifiedOS: ecco cosa sappiamo sul nuovo sistema tra ColorOS e OxygenOS

Secondo le ultime novità, il sistema operativo unificato tra OnePlus e OPPO potrebbe debuttare come UnifiedOS: ovviamente si tratta esclusivamente di un'indiscrezione da prendere con le pinze e le stesse voci non sono ancora chiare. Insomma, il nome è ancora incerto e proprio di recente si è parlato della possibilità di vedere un'interfaccia chiamata H 2 OOS (grazie ad un brevetto depositato dalla compagnia cinese). A parte il possibile nome, un insider ci offre qualche dettaglio in più in merito ad alcuni aspetti.

Per prima cosa UnifiedOS, fusione tra la ColorOS e la OxygenOS, dovrebbe debuttare nel corso del secondo semestre del 2022. Inoltre sarà basato direttamente su Android 13, il prossimo major update dell'OS di Google. Ciò significa che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di fare conoscenza con la nuova UI. Quest'ultima debutterà poi a bordo di un nuovo top di gamma di OnePlus, ma per ora la sua identità è avvolta dal mistero. Si tratterà del già citato OnePlus 11 Ultra/11 Pro+ oppure slitteremo direttamente alla generazione successiva?

Le varie indiscrezioni coincidono con le novità delle scorse settimane: il nostro OP 10 Pro Global arriverà a livello globale con la OxygenOS 12 e poi si passerà al sistema unificato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il